CTP Gençlik Örgütü’nün düzenlediği eylem “Bu Memleket Bizim - Hatırlatalım” pankartı ile yapılıyor.

Gençler ayrıca “Müdahale Değil Özgürlük” pankartı da taşıyor.

Çok sayıda genç Lefkoşa Yiğitler Burcu’nda pankartlar, ve trampetlerle toplandı.

CTP milletvekilleri ve Genel Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da gençlerin eylemine destek verdi.

Gençlik Örgütü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyerek irade ve demokrasinin Kıbrıs’ta olduğunu bağırıyor.