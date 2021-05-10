Bu Memeleket Bizim Platformu'ndan Guterres'e mektup: En gerçekçi çözüm federasyon

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderilen mektupta, Birleşik Federal Kıbrıs formülüne destek belirtildi. Platform, Guterres’ten, Birleşik Federal Kıbrıs’ı kuracak acil bir antlaşma yapılması konusunda çabalarını yoğunlaştırarak, sürdürmesini talep etti.

BMBP, BM Genel Sekreteri Guterres’e bir mektup göndererek Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki görüşlerini aktardı.

Cenevre’deki gayri resmi bir zirveden Guterres’in tüm çabalarına rağmen sonuç alınamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Platform, mektubunda, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs formülünün en gerçekçi ve yaşayabilir çözüm şekli olduğuna inanç belirtti.



Sn. Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri,

Kıbrıs sorununa taraf tüm kesimleri Cenevre’de gayri resmi bir zirvede bir araya getirmek için ortaya koyduğunuz üstün gayrete rağmen, sonuç alınamaması konusunda üzüntülerimizi sizlerle paylaşmaktayız.

Tüm olumsuzluklara rağmen, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonu çerçevesinde 1968 yılından beri devam eden görüşme sürecinde tarafların karşılıklı olarak üzerinde uzlaştıkları siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs formülünün en gerçekçi ve yaşayabilir çözüm şekli olduğuna inancımız devam etmektedir.

En son Crans Montana ve Berlin zirvesinde sizlerin çizdiği çerçeve içinde, tarafların karşılıklı olarak kabul ettikleri federal çözüm zemini dışında Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı adına getirildiği iddia edilen, 1950’li yıllardan kalma ciddiyetten ve yaratıcılıktan yoksun, iki ayrı devlet önerisi, Kıbrıs Türk toplumunun kabul etmediği bir öneridir. Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun iradesine müdahale ederek seçtirdiği Sn. Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini temsil etmediği gerçeği bir yana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına ve Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş antlaşmalarına aykırı iki ayrı devlet önerisi toplumumuz tarafından şiddetle reddedilmektedir. Ateşkes koşullarının yaşandığı şu anki bölünmüş Kıbrıs statüsünün devamını getiren “çözümsüzlük çözümdür” zihniyetinin eseri olan bu öneri, Kıbrıs Türk toplumunu “siyasi rehine” konumuna düşürmekte, güven yaratıcı önlemler konusunda engel yaratmakta ve toplumumuzu yok oluş süreci ile baş başa bırakmaktadır.

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler’in iyi niyet misyonuna bağlı olarak, tarafların karşılıklı olarak mutabakata vardığı, zirve antlaşmalarına ve Birleşmiş Milletler parametrelerine dayalı siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası temsiliyeti olan Birleşik Federal Kıbrıs’ı kuracak acil bir antlaşma yapılması konusunda devam eden çabalarınızı takdir ederken, bu çabalarınızı yoğunlaştırarak sürdürmenizi talep ederiz.

Saygılarımızla,

Bu Memleket Bizim Platformu