Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ercan Çiftliği’ne alınan personellerin kısa sürede başka yerlere aktarıldığını belirterek tepki gösterdi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Devlet Üretme Çiftlikleri Ercan Çiftliği’ne dikkat çekmek amacıyla bugün basın açıklaması yaptı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ercan Çiftliği’ndeki açıklamasında, hayvanların yaşadığı yerin üretim merkezi olduğunu ve göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, buradaki personelin büyük bir hassasiyetle çalıştığını ancak tüm girişimlerine rağmen personel eksikliğinin devam ettiğini kaydetti.

“Buraya aldıkları işçileri sırf partilileri diye kısa sürede başka yerlere aktarıyorlar. Üretmeyerek yok oluyoruz… Devleti yönetenlerin politikası bu.” diyen Serdaroğlu, yöneticileri üretimle ilgili kaygı taşımamakla suçladı.

İki çiftlikte 2 bin 300 civarında hayvan olduğunu aktaran Serdaroğlu, Devlet Üretme Çiftlikleri’nin tarla şubesinde sekiz kişi çalışırken hayvan şubesinde iki kişinin çalışmasına da tepki gösterdi. Serdaroğlu, Tarım Bakanı'na “Bu mandıraya hiç geldin mi?” diye sordu.

Çiftlikteki traktörlerin de çok eski olduğunu belirten Serdaroğlu, lüks makam araçları alınırken traktör alınamamasına tepki gösterdi.

Serdaroğlu, büyük sermayedarların hayvancılık işine girdiğini ve bu yüzden devlet çiftliklerinin bilerek üretemeyecek hale getirilmeye çalışıldığını belirterek, çiftlikteki sorunlar çözülene kadar ses yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Erol Uysal