Yağmur beklenmiyor, hava sıcaklığı yükselecek

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak, hava sıcaklığı yükselecek; yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi, 20 – 26 Ekim tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Hava hafta boyunca bazı günler açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, bazı günler açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk günü 24 – 27 ºC, diğer günlerde 28 – 31 ºC, en düşük hava sıcaklığı periyodun ilk günü 9 – 12 ºC, diğer günlerde 13 – 16 ºC olacak. Sahillerde en yüksek sıcaklık periyodun ilk günü 23 – 26 ºC, diğer günlerde 27 – 30 ºC, en düşük hava sıcaklığı periyodun ilk günleri 13 – 16 ºC, diğer günlerde 17 – 20 ºC olacak. Dağlık kesimlerde de en yüksek 19 – 22 ºC, en düşük 11 – 14 ºC olacak.