7. Ecolive Hasat Festivali, Pazar günü Akdeniz’de yapılacak

7. Ecolive Hasat Festivali – Ecolive HarFest 2026, Pazar günü yapılacak.

Akdeniz Köyü’ndeki Ecolive Zeytin Bahçeleri’nde sabah saat 08.00’de başlayacak festival, gün batımına kadar devam edecek.

Festival, Kuzey Kıbrıs’ta çevre dostu ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek, zeytin ağacının kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekmek ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenecek.

Festival kapsamında ziyaretçiler, geleneksel zeytin hasadı ve zeytinyağı üretim süreçleri hakkında bilgi edinirken, gönüllü hasat etkinliğine katılarak zeytinleri dalından toplama deneyimi de yaşayabilecek.

Ecolive’in erken hasat ve soğuk sıkım yöntemiyle üretilen zeytinyağlarının yanı sıra zeytin, çakıstes ve diğer yerel ürünler de festivalin öne çıkan lezzetleri arasında yer alacak.

Yüzlerce zeytin ağacının arasında hazırlanan festival alanında kurulacak stantlarda, Kıbrıs’a özgü geleneksel lezzetler, el emeğiyle hazırlanan ürünler ve yerel el sanatları ziyaretçilerle buluşacak.

Mini konserler, halk dansları, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik aktivitelerle zenginleşen program, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Zeytin ağacının yalnızca tarımsal değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik değerini de ön plana çıkaran Ecolive Hasat Festivali, yerel üretimin desteklenmesine ve çevre dostu üretim yöntemleri konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı da hedefliyor.