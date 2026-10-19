Süleyman Erdoğan’ın adı öğrencisi olduğu Yakın Doğu Üniversitesi’nde yaşayacak

Girne’de meydana gelen gemi faciasında, kendi canını hiçe sayarak çok sayıda insanın ve çocuğun hayatını kurtaran Süleyman Erdoğan, cesareti ve fedakarlığıyla yaşanan facianın simge isimlerinden biri oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde henüz ikinci sınıf öğrencisi olan Süleyman Erdoğan’ın adı eğitim gördüğü fakültede, bir dersliğe verildi. Genç öğrencinin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen törende ailesi, arkadaşları ve hocaları bir araya gelerek Süleyman Erdoğan’ı sevgi ve özlemle andı.

Süleyman Erdoğan’ın annesi Malike Erdoğan ve ablası Aslı Erdoğan’ın da katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Törende; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, akademisyenler ve Süleyman Erdoğan’ın öğrenci arkadaşları da hazır bulundu.

Süleyman Erdoğan’ın adını taşıyan derslik, hem onu tanıyanlar hem de gelecek yıllarda burada eğitim görecek öğrenciler için cesaretin, dayanışmanın ve fedakarlığın simgesi olarak onun hatırasını yaşatacak. Öte yandan, kısa süre önce Girne Turizm Limanı’nda ziyarete açılan TEAL Denizcilik Müzesi’nde de gemi kazasında hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan özel bir bölüm ziyaretçilerle buluşturulacak.

Aslı Erdoğan: “Gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz.”

Törenin ardından açıklama yapan Süleyman Erdoğan’ın ablası Aslı Erdoğan, kardeşi Süleyman Erdoğan’ın adının eğitim gördüğü fakültede yaşatılmasının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. “Gurur ve hüznü bir arada yaşıyoruz” diyen Aslı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlerin unutulmaması ve hukuki sürecin takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Aslı Erdoğan, “Süleyman’ın ve kazada hayatını kaybeden diğer insanların unutulmaması, adalet arayışımızın sürmesi bizim için çok önemli. Bu süreçte kamuoyunun desteğini hissetmek bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Süleyman Erdoğan’ın adı, hayallerini büyüttüğü derslikte yaşayacak

Törende konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan, “Çok genç yaşta kaybettiğimiz öğrencimiz Süleyman Erdoğan’ın hatırasını, insanlığını ve gösterdiği büyük fedakarlığı yaşatmak için bir aradayız” dedi. Üniversitelerin yalnızca bilimsel bilginin aktarıldığı değil, aynı zamanda vicdan, dayanışma ve ahlaki değerlerin gelecek nesillere taşındığı kurumlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tüzünkan, “Bugün Süleyman’ın adını bir sınıfımıza verirken aslında gelecek nesillere de bir mesaj bırakıyoruz: Bu sınıfta yalnızca bilim öğrenilmeyecek. Bir insanın başka insanlar için neleri göze alabileceği de hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise Süleyman Erdoğan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, gösterdiği cesaretin ve insanlık örneğinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Genç öğrencinin arkadaşları ve hocalarıyla kurduğu bağlara değinen Prof. Dr. Özden, adının bir dersliğe verilmesinin ailesi ve üniversite için taşıdığı anlamı vurguladı. Prof. Dr. Özden, Süleyman Erdoğan’ın hatırasının bu derslikte eğitim görecek öğrencilerle birlikte yaşamaya devam edeceğini belirtti.