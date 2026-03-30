Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Meclis Başkan Vekili ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis önünde polisle yurttaşın karşı karşıya getirilmesine ilişkin, “Bu halka yaşatılanları şiddetle kınıyorum” dedi.

Hayat pahalılığını dondurmayı öngören yasa tasarıyla ilgili sürecin doğru yönetilmediğini vurgulayan Özdenefe, “Yaralananlar, gazlananlar oldu. Tüm bunlar yaşanırken Meclis, yol geçen hanıymış gibi davranıldı. İktidar bir ara 26 vekili denk getirir de nisap sağlanır ve zile basarız, toplarız mantığıyla bekletildi. Kimseye bir izahat yapılmadı” şeklinde konuştu.