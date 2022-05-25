CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Sorakın, “2020 kurultayında % 8 oy alan Ünal Üstel’e “gayrimeşru” hükümet kurdurmanın nedeni nedir? Halk iradesinin yönetime yansıması bu mu? Müdahale değildir de nedir? Bu halk yaşananları unutmayacak ve yaptıklarınızın elbette bir bedeli olacaktır” ifadelerini kullandı.



Açıklama şöyle:

“Sn Tatar, genel başkanımız Tufan Erhürman’ın 24 Nisan tarihli Meclis konuşmasına cevaben, basın bürosu aracılığı ile bir açıklama yapmaya çalışmış ama sapla samanı yine karıştırmıştır.

Sn. Tatar, telaş içerisinde Üstel hükümetinin “meşru” olduğunu, iradeyi temsil ettiğini savunmaya çalışmış, CTP’nin hükümet kurma ile ilgili önerisini “siyasi darbe” nitelikli olarak değerlendirmiş, yanı sıra 2005 ve 2015 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bazı iddialarda bulunmuştur.

Sn. Tatar, boş boş konuşma ve bazı iddialar ortaya atma çok kolaydır, ama esas olan ortaya atılan iddiaların ispatlanmasıdır. Bunu bekliyoruz. İkincisi, CTP’nin önerisini “siyasi darbe” nitelikli olarak değerlendirmeniz Anayasa’ya bağlılıktan, demokrasiden ve seçmen iradesinin yönetime yansımasından ne kadar uzakta olduğunuzun bir göstergesidir.

Üçüncüsü, Ulusal Birlik Partisi kurultayında % 60,7 oy alıp başkan seçilen, ardından parti başkanı sıfatı ile 23 Ocak’ta seçime katılıp % 39,61 oy oranıyla 24 milletvekili çıkarma başarısını gösteren Sn. Faiz Sucuoğlu’nun kurduğu hükümetlerin çalışmasına fırsat vermeyip, 2020 kurultayında % 8 oy alan Ünal Üstel’e “gayrimeşru” hükümet kurdurmanın nedeni nedir? Halk iradesinin yönetime yansıması bu mu? Müdahale değildir de nedir? Bu halk yaşananları unutmayacak ve yaptıklarınızın elbette bir bedeli olacaktır.”