“Bu düzenleme emekçinin cebine bir müdahaledir”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığına yönelik düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın çalışanların alım gücünü düşüreceğini ve ekonomik dengeleri daha da bozacağını ifade etti.

Maviş, düzenlemenin ne ekonomiyi rahatlatacağını ne de hayat pahalılığını düşüreceğini belirterek, “Tam tersine gelir kaybı yaratacak, yeni zamları tetikleyecek ve halkı daha da yoksullaştıracaktır” dedi.

Ocak ayında ücretlerin belirlendiğini, vergi dilimlerinin buna göre düzenlendiğini ve piyasanın bu çerçevede fiyatlandığını hatırlatan Maviş, kuralların ani şekilde değiştirilmesinin piyasada ikinci bir fiyat artışı dalgası yaratacağı uyarısında bulundu. İşletmelerin artan maliyet beklentisini önceden fiyatlara yansıtacağını kaydeden Maviş, temel tüketim ve hizmetlerde yeni zamların kaçınılmaz olacağını söyledi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin düzenlemeyi sürdürülebilirlik ve enflasyonu düşürme gerekçesiyle savunduğunu ancak bunun ekonomik verilerle desteklenmediğini belirten Maviş, yılda iki kez uygulanan sistemin aniden değiştirilmesinin iktisadi tutarsızlık olduğunu ifade etti. Mevcut bütçenin 6 aylık yükü dahi taşımakta zorlandığını dile getiren Maviş, 9 aylık bir yükün karşılanabileceği yönündeki iddiaların inandırıcı olmadığını ifade etti.

Düzenlemenin doğrudan gelir kaybına yol açacağını belirten Maviş, son üç yılın verilerinin bunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Artışların bir kısmının vergi yoluyla geri alınacağını, kalan kısmın ise zamlar karşısında eriyeceğini kaydeden Maviş, “Çalışanlara verilen değil, çalışanlardan geri alınan bir düzen kurulmaktadır” dedi.

Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ile petrol ve enerji krizlerinin hayat pahalılığını artırdığına dikkat çeken Maviş, böyle bir dönemde atılan adımın yanlış olduğunu vurguladı. Düzenlemenin bütçe üzerindeki baskıyı emekçiye yükleme anlamı taşıdığını ifade eden Maviş, bunun ekonomik zemininin zayıf, toplumsal sonucunun ise daha fazla yoksullaşma olacağını söyledi.

Maviş, KTÖS olarak söz konusu düzenlemeyi kabul etmediklerini de açıkladı.