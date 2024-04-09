Bu da Kıbrıs’ın caz bayramı

Murat OBENLER

Etel Jazz tarafından bu yıl 4.kez organize edilen ve her geçen yıl daha da genişleyerek cazseverler tarafından dört gözle beklenen “Etel Uluslararası Jazz Festivali” dünyadan 4 farklı grubun vereceği 6 konserle 20-23 Haziran tarihleri arasında yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük caz buluşması birçok yetenekli, ilham veren, sıradışı sanatçının 4 gün boyunca Alsancak’taki Ilgaz (Gillham Vineyard) ve Lefkoşa’da Brasserie Chaglayan (eski Çağlayan Restoran) vereceği konserlerle Akdenizin incisi Kıbrıs’ı yine caza doyuracak.

Ülkenin yıllık müzik takvimine adını ana etkinliklerden birisi olarak yazdıran “Etel Uluslararası Jazz Festivali” kapsamında sırasıyla Kıbrıslı müzisyenler eşliğinde Türkiye’den Elif Çağlar, Brezilya’dan Joander Santos, İspanya’dan Wax and Boggıe ve İtalya’dan özel orkestrası ile Lara Ferrari sahne alacak. Açılışta Türkiye’den Elif Çağlar, Gillham’da sahne alacak,festivalin 2. ve 3. geceleri Gillham ve Lefkoşa Çağlayan’da karşılıklı birer konser gerçekleşecek ve festival İtalya’dan Lara Ferrari ve orkestrasının Amy’s Box(Amy Winehouse şarkıları) konseri ile sona erecek.

Açılışı caz bestecisi ve vokalisti Elif Çağlar yapacak

Caz besteciliği ve vokalistliğini Türkiye’de en iyi şekilde birleştiren isimlerden Elif Çağlar, caz festivalinin açılışında sahne alacak ve hem kendi bestelerinden oluşan M-U-S-I-C ve Misfit albümleri hem de en sevilen caz standartlarından örnekleri cazseverlere sunacak.

Çağlar’a Kıbrıslı caz müzisyenleri eşlik edecek

Elif Çağlar’a piyanoda Christos Yerolatsitis, vurmalılarda Stelios Xydias ve bas gitarda Cahit Kutrafalı eşlik edecek. Tamamı özgün besteleri ve aranjmanları bir kadın caz vokalisti tarafından yazılan, Nu-Dc Records'tan çıkan Elif Çağlar’ın ilk CD'si M-U-S-I-C, Türkiye müzik tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kasım 2013'te Çağlar, Chicago'nun blues ustaları Jimmy Burns ve Katherine Davis'le birlikte Blues ile Birlikte Hayata/ With Blues to Life albümünde de yer aldı. 11. ve 13. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde iki kez En İyi Caz ​​Müzisyeni unvanını kazandı. Ünlü caz müzisyenleri Aaron Parks, Harish Raghavan ve Eric Harland'ın yer aldığı son albümü Misfit, Mayıs 2015'te yayımlandı.

Joander Santos ile bol eğlence ve dansa hazır olun

Piyano, davul, flüt gibi çeşitli müzik enstrümanlarını da çalabilen gitarist Joander Santos (Santos Joander) yine en iyi Samba Bossa Nova şarkılarını festivale taşıyacak ve cazseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Büyük ustalar Antonio Carlos Jobim ve João Gilberto'nun 1950’lerde başlattığı geleneğin bir temsilcisi olarak zarif ve romantik Brezilya caz geleneğinin en güzel eserlerini kendi çağdaş caz yorumu ile Kıbrıs’a taşıyacak Santos misafirleri bol bol eğlenceye ve dansa davet ediyor. Santos’a konserde ülkemizin başarılı bas gitaristi Cahit Kutrafalı eşlik edecek.

Ster ve David ile unutulmaz bir Wax&Boogie gecesine hazır olun

Yıllar içinde başarılı bir grafik çizerek blues, ritim ve boogie-woogie sahnesinin en iyi gruplarından biri haline gelen Wax&Boogie, yine harika bir konserle festival takipçileriyle buluşacak. Ster Wax ve David Giorcelli, Afrikalı-Amerikalı geleneksel müzisyenlerin gerçek ruhunu olağanüstü bir şekilde yakalamayı ve bunu kendi ifade araçlarına dönüştürmeyi başardılar. Siyah müziğin dilini zengin ve çeşitli şekillerde ustalaştırdılar. Ster ve David, yaptıkları müzik ile türün farklı dalgalarında kolayca ve güvenle geziniyorlar. Usta oldukları yoğun ve ateşli "yavaşlamalar"ın yanı sıra zengin programlarında boogie-woogie, rock'n'roll, swing veya atlamalara da bol bol karşılaştığımız grupta David'in piyanoda, Ster'in de vokaldeki gücü ve hissini konser boyunca yaşayabilirsiniz. Onlarla çalan müzisyenler de birkaç on yıl önce Chicago'nun 'Güney Yakası'nda siyah insanlar tarafından geliştirilen bu blues tarzını getirmiş olmalarıyla tanınıyorlar.

Amy Winehouse konseri kıvamında Lara Ferrari’den Amy’s BoxUluslararası caz sahnesinin ünlü İtalyan şarkıcısı Lara Ferrari, genç yaşta hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'a ithaf edilen yeni projesi ile Kıbrıs’a geliyor. Daha önce iki kez festivalin konuğu olarak büyük beğeni kazanan Lara Ferrari genç bir kızken acılarla dolu yaşamı ile heyecanla takip ettiği müzikal kariyerinden çok etkilendiği İngiliz şarkıcının müziklerini kendine has yorumuyla ilk kez Kıbrıs’ta cazseverlere sunacak Ferrari, İtalyan cazının üst düzey müzisyenlerinden oluşan bir grup eşliğinde içinde aşk,acı,zıt duygular ve üzerinde oynanmamış gerçeklerle dolu “AMY’S BOX” ile benzersiz bir geceye imza atacak.

PROGRAM

20 Haziran Perşembe,saat 21:00

VINEYARD

21 Haziran Cuma,saat 21:00

JOANDER SANTOS (Brezilya)-GILLHAM VINEYARD

WAX & BOGGIE (İspanya) -BRASSERİE

22 Haziran Cumartesi,saat 21:00

-WAX & BOGGIE -GILLHAM VINEYARD

JOANDER SANTOS -BRASSERİE

23 Haziran Pazar,saat 17:00 (GALA)