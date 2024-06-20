“Bu adada ne yeni bir ELAM’a, ne ırkçı düşünceye, ne de yabancı düşmanlığına yer var!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, gündeme gelen "Pakistan uyruklular giremez", "Siyahilerin girmesi yasaktır" şeklindeki “ırkçılık ve yabancı düşmanlığını” insani değil şeklinde nitelendirdi, “Hiçbir sebeple meşru görülemez. Gelin görün ki ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının üzerinde yeşerdiği bir zemin var. O zeminin oluşmasına izin verirseniz, sorunu sonradan fark ederek vereceğiniz eğitimler ve yapacağınız uygulamalarla dahi onunla baş etmeniz kolay olmaz” ifadelerine yer verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erhürman, “Olsaydı, dünyada uygarlığın ve onun değerlerinin temsilcisi olduğu düşünülen, eğitim sistemleriyle dünyaya örnek teşkil ettiği kabul edilen ülkelerde bile ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve aşırı sağın bu denli yükselişi söz konusu olmazdı” dedi.

Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üç dört yıldır hızlanan kontrolsüz ve plansız yabancı nüfus akışının bu topraklarda yeri olmadığını düşündüğümüz ırkçılığı ve yabancı düşmanlığını görünür olmaya başlayan bir sorun haline getirdi. Bir an önce uyanıp, nüfustan yurttaşlığa, çalışma yaşamından eğitime, yabancılara mülk satışından üniversitelere kadar çeşitli alanlarda gerekli önlemleri almazsak, asla tasvip tmediğimiz/etmeyeceğimiz, insan hakları çerçevesinde bir an bile duraksamaksızın reddettiğimiz ırkçılık baş etmemiz gereken onlarca sorunun arasında hızla yukarılara doğru tırmanacak.

Bu adada ne yeni bir “ELAM”a (ne halihazırda var olan ELAM’a), ne ırkçı düşünceye, ne de yabancı düşmanlığına yer var!”

“Kimse kendini yasaların üzerinde görmemeli”