CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hayat pahalılığı düzenlemesinin yasa gücünde kararname ile yürürlüğe konulmasının ardından hükümetin Meclis sürecini devre dışı bıraktığını belirterek erken seçim çağrısı yaptı.

Sıla Usar İncirli, hayat pahalılığını dondurma hedefiyle Meclis’e getirilen yasa tasarılarına karşı hem sokakta hem Meclis’te mücadele verdiklerini ifade ederek, “Doğru olan, bu tasarıları geri çekmek, paydaşlarla istişare etmek ve diyalog kurmaktı” dedi.

İncirli, “Ancak hükümet, Meclis Genel Kurulu’nu açmayacağını ilan edip sendikaların grevi askıya almasını sağladıktan hemen sonra, sinsi bir şekilde Yasa Gücünde Kararname ile Hayat Pahalılığı Ödeneği’ni durdurmuştur” ifadelerini kullandı.

“Bu açık bir siyasi sahtekarlıktır. Bu, toplumu aldatmaktır. Bu, demokratik sürece darbedir” diyen İncirli, hükümetin meşruiyetini yitirdiğini savundu.

İncirli, “Hükümet artık siyaseten çökmüştür. Toplumun gözünde meşruiyetini ve güvenilirliğini tamamen yitirmiştir” dedi.

“Bu ülkenin daha fazla kaybedecek zamanı yoktur. Erken seçimden başka çıkış yolu yoktur” ifadelerini kullandı.