BRTK Müdürü Meryem Özkurt istifa etti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden ayrılıyorum” diyerek müdürlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özkurt, açıklamasında, BRTK’ya birlikte verdikleri emekler için çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“BRTK’ya birlikte verdiğimiz emekler için çalışma arkadaşlarıma, benimle gece gündüz demeden Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak için çalışan arkadaşlarıma, Kurum adına, en önemlisi yüreği ülkesi için atan herkes adına teşekkür ediyorum.”

Özkurt, açıklamasını, “Onur ve gururla, başım eğilmeden yaşamımı sürdürdüm. Bundan sonra da nasip olması dileğiyle, müdürlük görevimden istifa ediyorum” sözleriyle tamamladı.