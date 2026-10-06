​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) Müdür Meryem Özkurt'un istifa etmesi üzerine yaşanan sürece ilişkin Ünal Üstel'e işaret etti, "BRT Ünal Üstel’in çiftliği değildir" dedi.

Özuslu, BRT’nin seçim sürecinde partizan emellere alet edilmek istendiğini savunarak, "BRT Ünal Üstel'in çiftliği değildir" dedi.

​Açıklamasında, yaklaşan seçimlerde ağır bir mağlubiyet alacağını bildiğini öne sürdüğü Başbakan Ünal Üstel'in kamu kurumlarını tahrip ettiğini iddia eden Özuslu, kurum yönetiminde adeta bir "sivil darbe" girişiminde bulunulduğunu belirtti.

​Özuslu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Yasası gereği kamusal yayıncılık yapması gereken BRT'yi seçim döneminde daha da 'hükümet yanlısı' bir çizgiye çekme planları yapan Üstel ve onun kurum içindeki ekibi, yönetimde adeta bir sivil darbe yapmaya kalkıştı. Müdürün istifaya zorlandığı süreçte hedef, yönetici pozisyonundaki diğer personeli de baskı, tehdit ve devre dışı bırakma gibi yöntemlerle sindirmek ve BRT'yi seçim döneminde tamamıyla bir Üstel Radyo TV'ye (ÜRT) dönüştürmektir."

​Kamusal kaynaklarla finanse edilen bir kurumun kişisel ve partizan amaçlarla kullanılmasına tepki gösteren Özuslu; çok seslilik ve demokrasi ilkelerinin çiğnenmesine karşı en ağır siyasi cevabın halk tarafından sandıkta verileceğini ifade etti.

​Özuslu, yaşanan bu sürecin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, girişimlerin kaçınılmaz olarak hem siyasi hem de hukuki sonuçlar doğuracağını vurguladı.