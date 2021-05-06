Demirhan’da, inşaatın birinci katında beton sulama işlemi yaparken dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşüp yaralanan İsmail Bozdağ Töre, yaşamını kaybetti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Bozdağ Töre’nin vefatını YENİDÜZEN’e doğruladı.

UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin kardeşi olan Bozdağ Töre’nin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Demirhan’da 54 yaşındaki İsmail Bozdağ Töre, 3 Mayıs’ta, yapımı devam eden kendisine ait inşaatın birinci katında beton sulama işlemi yaparken dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı. Bozdağ Töre’nin, bu sabah öldüğü ifade edildi.

Yaralanmanın olduğu gün, Polisten yapılan açıklamada Töre’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde köprücük ve kaburga kemiği kırığı teşhisiyle müşahede altına alındığı ifade edilmişti.