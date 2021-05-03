Dengesini kaybetti 4 metre yükseklikten düştü

Demirhan’da 54 yaşındaki İsmail Bozdağ Töre, yapımı devam eden kendisine ait inşaatın birinci katında beton sulama işlemi yaparken dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan Töre, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde köprücük ve kaburga kemiği kırığı teşhisiyle müşahede altına alındı.



Fotoğraf Devrim Demir