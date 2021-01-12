“Böyle giderse kilit vuracağız"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Mart ayından bu yana devam eden Coronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri de restoran ve cafeler oldu.

YENİDÜZEN’le düşüncelerini paylaşan restoran ve cafe işletmecileri iş yapamaz hale geldiklerini aktararak, bu şekilde devam etmesi halinde dükkânlarına kilit vurabileceklerini ifade etti.

Zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen işletmeciler, durgun olan piyasanın bir an önce hareketlenmesi gerektiğini belirterek, devletin esnafa daha fazla yardım eli uzatması gerektiğine de ifade etti.

Uzun yıllardır yemek sektöründe görev yapan bir işletmeci ise, 26 yılda hiçbir zaman bu kadar bir dönem geçirmediğini söyledi.

22.00’den sonra sadece paket servis yapılıyor

Son dönemde yerel bulaşın hızla artmasından dolayı Sağlık Üst Kurulu restoran, cafe, meyhane gibi işletmeler için akşam saat 22.00’den sonra sadece paket servis olarak işlerine devam edebileceğini kararlaştırmıştı.

Süreç içerisinde birçok restoran işletmecisi kilit vurdu

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan sektörde birçok dükkân iflasın eşiğine geldi ve dükkânını kapatmak durumunda kaldı.

Restoran ve cafe işletmecileri ne dedi?

Rıza Baran (El Sabor Latino):

“İşlerimizde %70 oranında düşüş var”

“Çok zor bir süreçten geçiyoruz ve herkesin yaşadığı sıkıntılar aslında ortak sıkıntılar. Sektör çok zor durumda. Birçok yer bir daha açılmamak üzere kapandı. Biz de iyi kötü idare etmeye çalışıyoruz. Vakalar yükseldikçe insanlar haklı olarak evlerine çekiliyor. pandemi öncesinde yaptığımız işle şimdiki durumu kıyaslayacak olursak %70 oranında düşüş var. Personeli bir ödemekte zorlanıyoruz diyebilirim.”

Savaş Esendağlı (Chicken Planet):

“Piyasa iyileştirilmeli”

“Geçtiğimiz yılın Mart ayından beri birçok sıkıntı yaşadık. Kapandığımız günler oldu, sadece paket servis yaptığımız oldu. Bu sıkıntıların yanında işlerin düştüğü de tartışmasız bir gerçek. Büyük işletmeler bu durumdan çok etkilenmedi ama sektörde birçok arkadaşımız dükkanına kilit vurmak durumunda kaldı. Mücadelemiz sürecek. Daha kötü sonuçlar yaşanmaması için piyasanın iyileştirilmesi şart.”



Derya Çobanoğlu (Kaldi Cafe):

“Temennimiz piyasanın hareketlenmesi”

“Bulaşın artış göstermesi insanları tedirgin ediyor ve doğal olarak da insanlar dışarıya çıkıp, bir yerde oturmaktan korkuyor. Böyle olunca da kazancımız ister istemez azalıyor. Dükkân benim olduğu için ben kira ödemiyorum. Böyle olduğu için de çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Ama kira ödeyen esnaflar var. Birçoğu zaten kapattı. Piyasa gerçekten çok kötü durumda. Temennimiz piyasanın hareketlenmesi.”

Ahmet Bahçeci ( Bahçeci Restoran):

“Devlet, esnafa yeteri kadar yardım eli uzatmadı”

“Benim dükkanım yaklaşık 1 yıldır açık. Salgından hemen önce açmıştım. Buraya büyük yatırım yaptım ama 1 yılda borçlarımızı bile ödeyemez oldum diyebilirim. Bu süreçte devlet esnafa yeteri kadar yardım eli uzatmadı. Günden güne kapatan işyerlerinin artması bunun en büyük göstergesidir. Son 1 haftadır ‘kapanabiliriz’ denmesi bile insanların paralarını elinde tutmasına, dolayısıyla da bazı kısıtlamalar getirmesine neden oluyor. Ülkemize öğrenci gelmediği sürece ayakta durmamız çok zor olacak.”

Mesut Aydin (Metto Cafe Restoran):

“Kendi sosyal sigorta ve ihtiyat sandığımızı bile yatıramıyoruz”

“Ekonomimiz yıllardan beri zaten kötü durumda, bir de bu salgın süreci bizi oldukça yıprattı. Öyle bir hale geldik ki, kendi sosyal sigorta ve ihtiyat sandığımızı bile yatıramıyoruz. İşler inanılmaz derecede düştü. Piyasa gerçekten çok kötü durumda. Yetkililer bu konuda bir şeyler yapması lazım. Birçok esnaf kepenk kapattı. Eğer bir şey yapılmazsa bir çok esnaf daha dükkanını kapatmak zorunda kalacak.”

Nihat Selvitopu (Nihat’ın yeri Restoran):

“26 yılda böyle kötü bir dönem hatırlamıyorum”

“Pandemi dolayısıyla ilk dönem 60 gün civarı kapalı kaldık, sonra ilk olarak paket servis, daha sonra da dükkanımızda misafir kabul etmeye başladık. Ülkeye girişler başladıktan sonra vakalar hızla artmaya devam etti ve insanlar evlerine çekildi. Şu anda normal işimizin dörtte birini bile yapamıyoruz. Ben yıllarca bu sektörde iş yapıyorum ve bu kadar kötü bir dönem geçtiğini hatırlamıyorum. Gerek yemek sektöründen, gerekse diğer sektörlerden birçok kişi dükkânını kapatmak zorunda kaldı. Böyle giderse kilit vuracağız. En azından ben dükkânımı belli bir dönem kapatacağım. Çünkü bu şekilde gerçekten yürümüyor.”



Restoran sahipleri, kendilerine ve personellerine sürekli olarak PCR testi yaptırıyor.