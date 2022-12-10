Bostancı'da bir evin yatak odasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Bostancı'da dün bir evin içerisinde çıkan yangın, büyük bir paniğe yol açtı, ev içerisindeki bazı eşyalar yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Bostancı'da dün 15.30 sıralarında Mehmet Portakalcı'ya ait evin yatak odasında yangın meydana geldi.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda 2 adet şilte, yorgan, battaniye ve yatağın ahşap kısımlarının yanarak zarar görmesinin yanı sıra, ısıdan 3 adet pencere camı kırıldı ve duvarlar islendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam devam ediyor.