Borçların yapılandırılması için 3 ay uzatma

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kredi ödemelerinde zorlanan vatandaşların borçlarını yapılandırması için 31 Aralık’a kadar tanınan süre 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, ödeme yapmakta zorlanan kredi borçlularının yazılı başvuru yapması şartı ve talep etmesi halinde daha uzun vadede, daha düşük taksit imkanı sağlanarak, ödemesiz dönemler dahil edilerek, yapılandırma yoluna gidileceğini belirtti.

Söz konusu yapılandırmadan yalnızca döviz borçlu vatandaşların değil, TL borcu olan kişilerin de yararlanabileceğini ifade eden Sucuoğlu, yeni düzenlemeyi şu örnekle açıkladı: “Örneğin, bin 200 Sterlin borçlandınız, her ay 100 sterlin ödüyorsunuz. Bunu ödemekte zorluk çekiyorsunuz. 100 Sterlin taksit miktarını 50 Sterline düşürerek, daha uzun vadeye yayabileceksiniz.

Sucuoğlu, yapılacak her türlü yapılandırmanın masrafsız ve vergiden muaf tutulacağını da aktardı.

Öte yandan Başbakan Sucuoğlu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Limanlar Dairesi’ndeki harç ve ücretlerle ilgili Doları 10 TL’ye sabitleyeceklerini de açıkladı.

Enflasyon muhasebesine geçişle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü de dile getiren Sucuoğlu, özetle şöyle devam etti: Yabancı yatırımcıya teşvik için çalışma söz konusu. Şirketler Yasası’nda değişiklik söz konusu. Yerli üretimini tüketimini teşvik etmek için çalışmalar devam edecek.

Asgari ücret için karar Ocakta

Başbakan Sucuoğlu, bir soru üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun muhtemelen önümüzdeki hafta toplanacağını dile getirdi, “Asgari ücret seçim öncesi netleşecek. Ocak ayında bir karar üretilecek” dedi.

Bazı ürünlerde KDV %5’ten sıfıra indi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bugünden itibaren bazı ürünlerin KDV oranının yüzde 5’ten yüzde sıfıra indirdiklerini söyledi, listeyi açıkladı.

Buna göre; katkılı katkısız un ve nişasta, katı veya sığı yağ, sirke, limon suyu, nar ekşisi, bisküvi ve gofretlerde KDV oranı yüzde 5’ten sıfıra indi.