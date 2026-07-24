Bölge muhtarlarından Yüksel Çelebi’ye destek
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediyenin hizmet bölgesinde görev yapan muhtarları Dikmen Belediyesi’nde ağırladı.
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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, belediyenin hizmet bölgesinde görev yapan muhtarları Dikmen Belediyesi’nde ağırladı.
Gerçekleştirilen toplantıda, son dört yıl içerisinde hayata geçirilen projeler ve sunulan belediye hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Toplantının ardından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen muhtarlar, yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yaklaşan seçimlerde Yüksel Çelebi’ye destek vereceklerini belirtti.
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