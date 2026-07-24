AB Bilgi Merkezi İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği konulu panel düzenledi

AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Desteği ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) ile işbirliğinde “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği” konulu panel düzenledi.

AB Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, panelde, iş gücü piyasasında fırsat eşitliğiyle ilgili Avrupa Birliği sosyal politikaları ve mevzuatı ışığında değerlendirmeler yapıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, herkes için eşit fırsatlar sunan, kapsayıcı

ve adil bir iş gücü piyasası oluşturulmasının Avrupa Birliği sosyal politikalarının temel önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Ekonomist Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, Araştırmacı ve Yazar Mete Hatay ve Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi’nden (CEPS) Araştırmacı Davide Monaco’nun (çevrim içi) konuşmacı olarak yer aldığı panelde, iş gücü piyasasında sosyoekonomik dinamikler, kültürel faktörler ve teknolojik dönüşümün etkileri ele alındı; kapsayıcı iş gücü piyasalarının oluşturulmasına yönelik güncel eğilimler, zorluklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.