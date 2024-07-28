Boğulma tehlikesi geçiren şahsı vatandaşlar kurtardı
Karaoğlanoğlu Halk Plajında 28 yaşındaki Mikheil Arutiunyan boğulma tehlikesi geçirdi, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
A+A-
Karaoğlanoğlu Halk Plajında 28 yaşındaki Mikheil Arutiunyan boğulma tehlikesi geçirdi, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, Arutiunyan’ın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.
Olay, Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Karaoğlanoğlu Halk Plajında yaşandı.
Arutiunyan, kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde yüzdüğü sırada dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Arutiunyan, sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı ve Girne Dr Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, Arutiunyan’ın, yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor…
Bu haber toplam 374 defa okunmuştur
Etiketler : boğulma tehlikesi