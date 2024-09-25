BMGK, 1 haftada ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak.
Dönem Başkanı Slovenya Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, oturum bugün yerel saatle 18.00'de gerçekleşecek.
Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.
Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.
BMGK, 20 Eylül'de Cezayir'in talebiyle acil oturumla toplanmıştı.
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Etiketler : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyİ, LÜBNAN