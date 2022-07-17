BM’den Kıbrıs’a “mülteci” mesajı: Ortak yönetiniz!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs’a “mülteci” mesajı gönderdi: Süreci birlikte yönetiniz!

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Mülteciler konusunda BM’nin de hedef tahtasında olduğunu yazdı.

Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ile ilgili Kıbrıs rapor taslağında “mülteciler” meselesinin de yer alması bekleniyor.

Fileleftheros’ın iddiasına göre New York’ta bulunan Stewart, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne katılan ülke temsilcilerini bilgilendirirken, mültecilerle ilgili durumu "dramatik" diye niteliyor.

Ara bölge üzerinden kuzeyden güneye geçen her mültecinin sığınma talebinin incelenmesi gerektiğini belirten Stewart, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimini, uluslararası hukuku uygulamamakla suçluyor.

Mülteciler meselesinin göğüslenmesi konusunda, Genel Sekreter’in son raporunda iki toplumun, iki varlığın iş birliğine dair vurguladıklarına da atıf yapıyor.

RAPOR TASLAĞINDA NELER VAR?

“Güvenlik Konseyi, Kıbrıslı iki liderin önerilerini, Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemleri’ni ve Ersin Tatar’ın önerilerini selamlıyor.

Kapalı Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili Temmuz 2021 tarihli 2618 sayılı karardaki ifadeler benimseniyor. 550 ve 789 sayılı kararlara atıf yapılıyor ve Maraş’la ilgili önceki kararlara ve açıklamalara aykırı tek yanlı faaliyetlerde bulunulmasından üzüntü belirtiliyor.”