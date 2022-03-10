BM, Ukrayna’da 549 sivilin öldüğünü belgeledi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Rusya'nın Ukrayna işgalinde şimdiye kadar 549 sivilin yaşamını yitirdiğini belgeledi. Cenevre'deki merkezden yapılan açıklamada bu sivillerin 41'inin çocuk olduğu kaydedildi.

BM'nin elinde 957 kişinin yaralandığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunduğu aktarıldı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet gerçek sayıların kesinlikle önemli ölçüde daha yüksek olduğunu söyledi.

Bachelet çalışanların kurbanların sayısını doğrulamak için süreye ihtiyacı olduğunu kaydetti. Yüksek Komiserlik sadece bağımsız olarak doğrulayabildiği rakamları açıklıyor.