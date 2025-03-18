BM Genel Sekreteri, Kıbrıs Konferansı’ndan çıkan kararları açıkladı

Cenvre’de düzenlenen Gayrıresmi Kıbrıs Konferansı tamamlandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantı sonrası, Kıbrıslı liderler ve garantör devletler tarafından mutabakata varılan konuları açıkladı. Guterres’in açıklamasına göre tarafların mutabakata vardıkları konular, “işbirliği” değil, “güven yaratıcı önlemler” oldukları gözlemlendi.

Mutabakata varılan konular şöyle: 4 geçiş noktaıs açılması Gençlik Teknik Komitesi kurulması Çevre ve iklim değişikliği konusunda girişimler Mayın bölgelerinin temizlenmesi mezarlıkların restorasyonu Tammuz sonu yeni bir genişletilmiş toplantı BM’nin yeni bir kişisel temsilci ataması.

Guterres, pembe tablo çizdi

Mutabakata varılan konuları açıklamasının ardından basından gelen soruları yanıtlayan Guterres, “Güven Yaratıcı Önlemler konusunda kararlar aldığınız görülüyor. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelere dair ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi: “Crans Montana’dan önceden, şu ana kadar herhangi bir şekilde bir ilerleme olmadı. Bugün ise anlamlı bir ilerleme oldu. Umuyorum ki GYÖ’lerle ilgili, güven ortaya çıkaracak güveni artıracak ve önümüzdeki diğer toplantı ile birlikte temsilcinin atanmasıyla bilrikte diğer adımlar planlanacak. Bu gerçekten çok da önemil olan konularda ilerileme kaydettik. Yeni bir atmosfer.” Guterres, yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak Holguin’in atanıp atanmayacağına dair soru üzerine, “Yeni bir temsilci atayacağım” yanıtını verdi.