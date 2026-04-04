Meclis’e darbe yapıp yurtdışına gittiği yönünde eleştirilen ve Ercan’da sendikaların eylemiyle karşılaşacağı beklentisi nedeniyle adaya dönüşü tartışma konusu olan Başbakan Ünal Üstel, cuma gece yarısı sessiz sedasız adaya döndü. Bazı medya organlarının sendikaların “Başbakan’ın evine kahve içmeye gideceklerini” duyurmasının ardından ise sendikalar otobüslerle “sürpriz” yapmak üzere yola çıktı.

Sendikalar, yarın gerçekleşecek eylem öncesinde toplantı yapmak üzere Dome Otel önünde toplanarak Başbakan Üstel’e “Bu korku sana yeter” mesajı verdi. Basına yapılan açıklamada, hayat pahalılığını durdurmayı öngören yasa tasarısına ilişkin düzenlemelerin Meclis’te ileriye götürülmesi halinde süresiz genel grevin kapıda olduğu vurgulandı.

Eğitimde sınavların ertelenebileceğini belirten sendikalar, velilere “öğretmenlere güvenin” çağrısı yaparken, yarın için “hayatın duracağı” mesajı verildi.

Öte yandan Başbakan’ın evinin önünde polisin geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.

Bengihan: “Bizim geleneklerimizde kimsenin evine gidip rahatsız etmek yok”

Sendikalar, otobüslerle gittikleri Girne Dome Otel önünde açıklama yaparak, yarın Girne’de gerçekleşecek eylemi konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Girne Dome Hotel önünde konuşan KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, “Emekçilerin yeri olan Dome Hotel’deyiz. Bizler buraya Pazartesi günkü eylemi konuşmak ve o eylemi daha da büyütmek adına toplantı yapmak için geldik. Bizim değerlerimizde kimsenin evine gidip kendisine veya ailesine zarar vermek gibi bir gelenek yok. Siyasi açıdan da olsa bunu yapmamız söz konusu olamaz. Ama şunu da söylemeliyiz ki, Başbakan dün gece kendi memleketine ‘hırsız’ gibi sessiz sedasız geldi. Müdürlerinin bile haberi yoktu. Korkunun ecele faydası yok” dedi.

Bengihan konuşmasının devamında, “Bizler meydanı boş bırakmıyoruz. Mücadelemizi süresiz grevlerimizle devam edeceğimiz. Ortak akıl, Pazartesi günü bu yasa tasarısı Meclis’ten ileriye taşınmamasıdır. Bilsinler ki, yılgınlık yok, direniş var! Bizler ne umudumuzan, ne inadımızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Maviş’ten velilere çağrı:

“Çocuğunuzu emanet ettiğiniz öğretmenlere güvenin, şimdi başka bir sınavımız var”

YENİDÜZEN Haber Müdürü Serap Karaman’ın, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’e eğitimdeki sınavların akıbetini sorması üzerine söz alan Maviş, “Grev varsa, hayat duruyorsa, planlar ertelenir. Bir dönem başarının bedelini ödemeyenler, bir ömür boyu başarısızlığın bedelini ödeyecektir. Bizler bu bedeli ödemeye hazırız. Korkmuyoruz, her türlü eylemi gerçekleceğiz. Bir eğitimci olarak anne babalara şu çağrıyı yapıyorum: çocuğunuzu emanet ettiğiniz öğretmene güvenin. Eksiğini de tamamlar, sınavını da daha sonra yapar. Bugün vereceğimiz sınav yüzde 7.07’ye razı olup evde oturup, bir yıl yoksulluktan, fakirlikten şikayet edeceğimize sokağa çıkacağız. Okullar da duracak, hayat da duracak, sokakta olacağız” dedi.

Maviş, Lefkoşa’da yaptığı açıklamada ise, “Pazartesi günü büyük bir maçımız var. Geçen Pazartesi maçımız oynanırken Başbakan şike yapıp Bakü'ye kaçtı. Tahkim Kurulu bunu tespit etti ve tekrar bu Pazartesi maça çıkıyoruz. Maç devam ediyor. Halk kararını verdi. Uzatma yok, şike var. Maçı satın almaya kalktı Başbakan'ımız. Rüşvet, yolsuzluk gibi durumları olan bu ülkede maç satın almak normaldir. Halk maçı satın almasına izin vermedi. Bize ‘tekrar maça çık, oyna’ görevi verdi. Pazartesi gününe odaklanalım. O da iyi hazırlansın, biz de iyi hazırlanıyoruz. Bu maç memleketin en önemli maçıdır” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken “Sürpriz”...

“Bu Korku sana yeter Üstel”

Otobüslerle Girne Dome Hotel’e Pazartesi gerçekleşecek büyük eylemi konuşmak için Atatürk Stadı önünden hareket eden sendikalar, “Başbakan’a kahve içmeye geliyoruz” dedi. Girne Kordonboyu’na ulaştıklarında ise sosyal medyadan “Bu korku sana yeter Üstel!” diyerek fotoğraf paylaştı.

Polisin, Başbakan Ünal Üstel’in evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.