Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, iktidara erken seçim, muhalefete de sokağa çıkın çağrısı yaptı.

Yalınkaya, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ile toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümeti ve bakanları ağır dille eleştirdi

BES’ten yapılan açıklamaya göre, Yalınkaya, rant düzeni kurulduğunu ve halka üreticinin değil, belli başlı çevrelerin çıkarına göre çalışıldığını belirtti. Yalınkaya, son olarak Toprak Ürünleri Kurumu’na alım garantili tohumlu arpa satışı amacıyla bakan ve bürokratlar tarafından şirket kurulduğunu ileri sürdü.

Kooperatiflerin bugünkü durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yalınkaya, Kıbrıs Türk toplumunun sanayisinin de, kooperatiflerinin de ele geçirildiğini savundu. Sadece birkaç sektörün ayakta kalmaya çalıştığını, bunlardan birinin de hayvancılar olduğunu kaydeden Yalınkaya, “Benim köyümde sıcak süt 20 TL ama markette muadili yoğurt 160 TL, benim köyümde canlı hayvan 280 ama kasaba gittiğimde et 900 TL” dedi.

“Bizi yok ettiler ya da etmeye çalışıyorlar. Ama biz direneceğiz” diyen Yalınkaya, “Kanımızın, alın terimizin son damlasına kadar direnmek zorundayız. Bu, çocuklarımıza boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.