Seçmen artık karma oy kullanamayacak

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yapılan son düzenlemeyle, 2018’den bu yana uygulanan karma oy sistemi tamamen kaldırıldı. Yasa, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha önce oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir daha görüşülmek üzere Meclis’e gönderilmişti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nde yeniden görüşülen ancak hiçbir değişiklik yapılmadan Genel Kurul’a sevk edilen tasarı, 29 Eylül'deki olağanüstü birleşimde yeniden oy çokluğuyla kabul edildi. Yasa, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yasa önerisini 9 Mayıs 2023 tarihinde sunan UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, konuyla ilgili açıklamasında 2022 seçimlerinde kullanılan 14 bin karma oyun yüzde 41’inin geçersiz sayıldığına dikkat çekerek, karma oy uygulamasının seçmen açısından karmaşık bir yapı oluşturduğunu belirtmişti.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte seçmenler artık milletvekilliği ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde karma oy kullanamayacak.