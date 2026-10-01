"Arif'in koruyucu ekipmanı yoktu, çünkü ihale iptal edilmişti"

​Lefkoşa Dereboyu bölgesindeki bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeli Arif Özkıraç ağır yaralandı. Vücudunda yüzde 30 oranında yanık oluşan KIB-TEK emekçisi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özkıraç'ın, kurumun yangına ve elektrik akımına dayanıklı koruyucu kıyafet temin etmemesi nedeniyle çalışmaya günlük giysileriyle girdiği ve bu sebeple patlamadan ağır şekilde etkilendiği belirtildi.

​"Sorumlular yargı önüne çıkacak"

​Olayın ardından polise giderek şikâyette bulunan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, ifadesinin ardından YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu. Yaşananların peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Tuğcu, "Bu olayda sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkarılmalıdır. Arif'in ailesine söz verdik, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

​"Dört yıldır taleplerimize kulak tıkandı"

​Ünal Üstel hükûmetine yaklaşık 4 yıldır iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uyarıları ilettiklerini ancak somut hiçbir adım atılmadığını kaydeden Tuğcu, gerekli araç gereç ve koruyucu kıyafet eksikliğinin çalışanların hayatını doğrudan tehlikeye attığını ifade etti.

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın'ın, doğacak hukuki sorumluluktan kaçınmak amacıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analiz Raporları"nı imzalamadığını söyledi.

​"48 kalemlik ihtiyaç listesi iptal edilen ihaleye takıldı"

​Yaşanan iş kazasının basit önlemlerle engellenebileceğine dikkat çeken Tuğcu, süreci şu sözlerle aktardı:

​"Bu tip trafo odalarında personeli koruyan, yangına ve yüksek akıma dayanıklı özel donanımlar gereklidir. Sendika olarak geçtiğimiz yıl 48 kalemlik hayati eksiklik listesini yönetime sunduk; acil tedarik yapılmazsa geri dönüşü olmayan sonuçlar doğacağını bildirdik. Yönetim ihaleye çıktı ancak ardından ihaleyi aniden iptal etti. Genel Müdürün, asgari ücretin 30 katına kadar doğrudan alım yetkisi bulunmasına rağmen bu adım da atılmadı. Kaynaklar çalışan güvenliği yerine başka alanlara aktarıldı."

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Hükümete çağrı: Yönetimi görevden al

​Ünal Üstel Hükümeti'nin "Veremeyeceğimiz hesap yoktur" söylemini hatırlatan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu; KIB-TEK Yönetim Kurulu ile Genel Müdürün derhâl görevden alınması ve Çalışma Bakanlığının olayla ilgili bağımsız, şeffaf bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.