Bitmiş Hükümet tecavüz mahkumunu TC'ye iade ediyor

Seçimlerle görev süresini tamamlayan UBP-DP azınlık hükümeti, etik bakımdan ciddi soru işaretleri içeren bir karara imza attı. 2018 yılında işlediği tecavüz suçundan dolayı 2020'de mahkeme tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Yunus Timur'un Türkiye'ye iadesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı'nın önergesi Bakanlar Kurulu'nca onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar TC-KKTC arasında 1988'de imzalanan 'Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi'ne dayandırıldı.

Yunus Timur eski kız arkadaşına ait Çatalköy'deki eve zorla girerek tecavüz etmek dahil birçok suçlamayla yargı önüne çıkarılmıştı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Yunus Timur'u “cinsel tecavüz”, “cinsel saldırı”, “geceleyin ev açma”, “mülke tecavüz” ve “darp” suçlarından dolayı 13 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Darp ve tecavüze 13 yıl