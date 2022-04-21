“Birlikte Daha İyi” projesinin açılışı gerçekleştirildi

Mülteci Hakları Derneği'nin yürüttüğü ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği 'Birlikte Daha İyi' projesinin açılış etkinliği gerçekleşti.

Açılışta proje ile ilgili basına bilgi verildi. Yapılan açıklamada, “‘Birlikte Daha İyi’ Projesi, 3 yıl sürecek olan Avrupa Birliği destekli bir kapasite geliştirme projesidir. Bu proje kapsamında hayata geçirmeyi planladığımız aktiviteler arasında kapasite artırıcı eğitimler, gönüllülük ve fon geliştirme stratejisinin belirlenmesi, derneğin iletişim stratejisinin hazırlanması, sosyal medya yayıncılığı, medya takibi ve raporlama, Irkçılık Karşıtı Ağ’ın sağlamlaştırılması ve genişletilmesi, tematik eğitimler, mülteciler, insan ticareti ve ırkçılık konusunda toplumun farkındalığını ölçmek üzere araştırmalar bulunmaktadır.

Toplumdaki farkındalığı artırırken buna paralel olarak da dernek kapasitesini geliştireceğimiz bu projede, ırkçılığa maruz kalanların, mültecilerin ve insan ticareti mağdurlarının öykülerini daha görünür hale getirerek, haklarına erişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.