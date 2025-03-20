Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi ödülleri 27 Mart’ta veriliyor

Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi ödülleri 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde düzenlenen etkinlikte verilecek.

Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi, bu yıl 4’üncü kez sanata ve tiyatroya gönül verenleri onurlandıracak.

Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ödüller 27 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Lefkoşa Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Meral Tekin Birinci Salonu’nda düzenlenecek, halka açık etkinlikte verilecek.

“Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” bu yıl tiyatro ve sinema sanatçısı Cihan Ünal’a takdim edilecek. Kıbrıs Türk tiyatrosuna hizmetlerinden ötürü ise Kıymet Karabiber, Hatice Tezcan, Derman Atik ve Turkey Oztiğin de “Meslek Başarı Ödülü” alacak.

Ödül töreninin ardından Cihan Ünal konuklarla söyleşide bir araya gelecek.