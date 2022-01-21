“Biri öğrenci, diğerinin yasal statüsü yok” tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama ve Tecavüzkâr Alet taşıma Kavga Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak tutuklanan ve bir birini bira şişesi ile yaralayan zanlılar A.A.A. ve G.E.A.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Polis: “Biri öğrenci, diğerinin yasal statüsü yok”

Mahkemede zanlı 1’in öğrenci statüsünde olduğunu, zanlı 2’nin yasal statüsü olmadığını belirten Polis, ‘teminat’ talep etti, Mahkeme ise zanlıların bazı koşular ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlılar, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı-1 A.A.A. ve zanlı 2 G.E.A’nın Yaralama ve Tecavüzkar Alet taşıma Kavga Rahatsızlık suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 18 Ocak 2022 tarihinde saat 17.45 raddelerinde Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık caddesi üzerinde iki zanlı arasında çıkan kavgada, zanlıların birbirlerini kırık bira şişesi ile yaraladığını anlattı, zanlılardan birinin alkollü olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 1 Lefkoşa'da sakin 28 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrenci A.A.A., bir taraf olup 181 promil alkollü iken tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tespit edilemeyen kırık bira şişesi ile diğer taraf olan zanlı 2 Lefkoşa'da sakin 28 yaşındaki Nijerya uyruklu öğrencilerin kırık bira şişesi ile birbirlerini yaralayan kavgada bulunduklarını anlattı.

Aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten Polis, zanlı 1’in öğrenci statüsünde olduğunu, zanlı 2’nin yasal statüsü olmadığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlı 1’in yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 6 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ozankaya, zanlı 2’nin ise 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.