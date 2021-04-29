Biri doktor, üç kişi teminata bağlandı

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı İ.B.’nin ifadesi sonrası söz konusu klinikte geriye dönük araştırma yaptıklarını ve zanlı M.A.’nın 13 haftalık hamile olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Devrim DEMİR

Mağusa’da 2020 yılında özel bir klinikte 13 haftalık hamilelik sonlandırma ile ilgili yapılan ihbar polisi harekete geçirdi. Söz konusu suçun 1 yıl önce Mağusa’da özel bir klinikte meydana geldiğini tespit eden polis, biri doktor üç kişini tutukladı. Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılardan doktor İ.B., aleyhindeki suçlamayı kabul etmedi.

M.A., S.U., ve İ.B.’nin tutuklandığı ‘yasa dışı kürtaj’ soruşturması tamamlandı.

Zanlılar, teminat talebiyle Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Doktor 8 haftalık olduğunu iddia etti

Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru olayın 2020 yılı Nisan ayında meydana geldiğini söyledi. Polis, 20 Nisan 2020 yılında zanlı M.A.’nın 13 haftalık hamile olduğunu bildiği halde, zanlı S.U.’nun teşviki ile 21 Nisan 2020 tarihinde Mağus’da özel bir kliniğe başvurduğunu kaydetti.

Zanlı M.A.’nın 13 haftalık hamileliğini zanlı Doktor İ.B.’nin sonlandırdığını kaydeden polis, önceki gün yapılan ihbar sonucu olayın ortaya çıktığını belirtti.

Zanlılar M.A., ve S.U.’nun ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini kaydeden polis, zanlı İ.B.’nin verdiği ifadesinde hamileliğin 8 haftalık ve zanlı M.A.’nın kanaması olduğu için yaptığı yönünde ifade verdiğini anlattı.

Polis: “13 haftalık olduğunu dosyadan tespit ettik”

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı İ.B.’nin ifadesi sonrası söz konusu klinikte geriye dönük araştırma yaptıklarını ve zanlı M.A.’nın 13 haftalık hamile olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 75 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest kalmalarına karar verdi.