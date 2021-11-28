“Birçok mağazadan giyim eşyası çaldı, suçüstü yakalandı”

Lefkoşa’daki birçok mağazadan aynı gün içinde giyim eşyaları çaldığı ifade edilen zanlı, Polis tarafından suçüstü tespit edildi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada etiketi üzerinde, çalıntı olduğuna inanılan muhtelif giyim eşyalarının da bulunduğunu belirtti.

Lefkoşa’da seri şekilde birçok dükkândan hırsızlık yaptığı ifade edilen zanlı M. A. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, zanlı M. A. K.’nin (E-26) 27 Kasım tarihinde Lefkoşa'da Piassa isimli mağazadan 565 TL değerindeki muhtelif giyim eşyaları, Mod-A-Black isimli giyim mağazasından 179 TL olan muhtelif giyim eşyaları, GS Store isimli giyim mağazasından toplam değeri 149.99 TL olan muhtelif giyim eşyaları sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da Armani Exchange isimli giyim mağazasından 3 bin 488 TL olan muhtelif giyim eşyalarını sirkat ettiğini ve mağaza dışına çıktığı bir sırada suçüstü tespit edilip tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının Lefkoşa'da bulunan ikametgâhının mahkeme emri ile arandığını ve yapılan arama sırasında Lefkoşa mağazalarından alındığı üzerindeki etiketlerden belli olan birçok giyim eşyası bulunduğunu söyledi. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını, zanlının ikametgâhında bulunan ve çalıntı olduğuna inanılan muhtelif giyim eşyalarını nereden sirkat ettiğinin henüz tespit edilemediğini belirterek, giyim eşyalarını sirkat ettiği mağazalarda bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi devam ettiğini anlattı. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)