Birçok bölge uzun süre elektriksiz kaldı

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde dönüşümlü olarak devam eden elektrik kesintilerine yönelik Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürü Dalman Aydın, termik santraldeki kazan patlağına bağlı olarak elektrik üretiminde sıkıntılar yaşandığını açıklamış, kazandaki patlağın giderildiğini belirterek “Kesintiler bitti” açıklaması yapmıştı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ise elektrik kesintilerinin artarak devam edeceğini belirterek, Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın’ın ‘kesintiler bitecek’ açıklamasını yalanlamıştı.

Uzun süreli elektrik kesintileri birçok bölgede dün akşam da devam etti, rekor sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde yurttaş elektriksiz kaldı.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgelerden biri de Gönyeli ve Yenikent’ti. Dün akşam 18.00 sıralarında arıza nedeniyle elektriksiz kalan bölgeye bu sabah 06:30 saatlerinde elektrik verilebildi, bölge 12 saatten fazla elektriksiz kaldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Gönyeli-Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu; dün akşam Kıb-tek emekçilerinin iki noktada kazı çalışmaları yaptığı bilgisini verdi, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Arabacıoğlu, elektriklerin bölge bölge verilmeye başlandığını ancak bazı bölgelerde hala elektrik olmadığını kaydetti.

Arabacıoğlu, kesintilerden dolayı fiber hatların ve pompa istasyonların da etkilendiğine dikkat çekerek “Kıbtek’ten de herhangi bir açıklama yok. Makineye bağlı olan insanlar ve birçok sorunu olan insanlar var” dedi.

Gönyeli-Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu:

“Bazı bölgelerde hala elektrik yok”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Gönyeli-Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu; dün akşam Kıb-tek emekçilerinin iki noktada kazı çalışmaları yaptığı bilgisini verdi, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Elektriklerin verilmeye başlandığını ancak bazı bölgelerde hala elektrik olmadığını kaydetti.

Arabacıoğlu, kesintilerden dolayı fiber hatların ve pompa istasyonların da etkilendiğine dikkat çekerek “Kıbtek’ten de herhangi bir açıklama yok. Makineye bağlı olan insanlar ve birçok sorunu olan insanlar var” dedi.

Bölgede meydana gelen uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle Kıbtek ekiplerinin dün akşam Prego Cafe karşısında ve Lefkoşa Sanayi bölgesi Molto ambarları yanında iki noktada kazı çalışmaları yaptığını belirten Arabacıoğlu, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bölge bölge elektriklerin verilmeye başlandığını kaydeden Arabacıoğlu, “Elektrik olmadan pompa istasyonları da etkileniyor. Batıkent bölgesinde hala elektrik yoktu. Şimdi geldi mi bilmiyorum” dedi.

Gönyeli-Yenikent bölgesindedün 12 saatten fazla elektrik olmadığını söyleyen Arabacıoğlu, bu konuda Kıb-Tek’ten de bir açıklama yapılmadığını vurguladı.