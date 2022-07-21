Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda birbiriyle bağlantılı iki trafik kazası meydana geldi.

Polis açıklamasına göre saat 11:40 sıralarında, Michael Adebukola Adedokun(E-25), yönetimindeki SJ 431 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Latife Kara (K-35) yönetimindeki KV 233 plakalı araca arkadan çarptı.

Ardından Mehmet Özbek de (E-45) yönetimindeki GZ 252 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik kazası yaptığı için yol içerisinde duran Adedokun'un kullanımındaki SJ 431 plakalı araca arkadan çarptı.

Yaralanan olmazken, olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.