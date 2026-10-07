Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için inceleme ve çalışmalar başlatıldı.

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıplara yönelik arama çalışmaları devam ederken, bir naaşa daha ulaşıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin henüz belirlenmediği, kimlik tespiti amacıyla gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Kimlik tespiti için çalışma başlatıldı

Naaşın kayıp yolculardan birine ait olup olmadığının yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.