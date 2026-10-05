Bir naaşa daha ulaşıldı
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı.
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükselirken, kayıp 7 kişiye yönelik arama çalışmaları sürüyor.
Başbakanlık, arama çalışmaları sonucunda bugün bir naaşa daha ulaşıldığını duyurdu.
Açıklamada, ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
Son bulunan naaşla birlikte gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi. Kayıp 7 kişiye ulaşılması için arama çalışmaları devam ediyor.
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