Bir ‘iktidar’ vekilinin itirafı: “Hükümet kendi içerisinde beş, altı parçalıdır”

UBP-DP-YDP Hükümeti’ne “güvenoyu” veren milletvekillerinden Hasan Tosunoğlu, “Hükümet kendi içerisinde beş, altı parçalıdır” dedi, parlamentoda mutlu olmadığını söyledi.

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, “Özel bankalarımız ve merkez bankamız rekor gelir elde etti. Bu bir tezat değil mi?” diye sordu, “Çok sayıda insan evine ekmek götüremezken, bankaların böylesine kâr elde etmesi üzerinde düşünülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hükümet kendi içerisinde beş, altı parçalıdır, bütünlüklü bir hareket yoktur” diyen Tosunoğlu, şunları söyledi:

“Ben merkezli politikalar üretiliyor. Enerji politikası aylardır üretilemedi. İhale yasaları doğru uygulanmıyor. Liyakata dayalı atamalar yapılmıyor. Hükümette iki, üç kişinin aldığı kararlarla sonuç üretilemiyor. Bir iktidar milletvekili olarak ötekileştiriliyoruz. Pek çok sorunumuz var, ortak akılla yol alabilir ve ülkeyi ancak öyle iyileştirebiliriz.”

Genç TV’de Nazar Erişken’in sorularını yanıtlayan Hasan Tosunoğlu, ülkede herkesin başına buyruk davrandığını ifade etti.

“Kavgam sistemle” diyen Tosunoğlu, değişim için herkesin canını acıtacak ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti, radikal kararların şart olduğunu söyledi.

Hasan Tosunoğlu, hükümetin birkaç ihaleye sıkıştığını ancak alım gücünü yükseltecek gerçek politikalar üretmediğini ifade etti.

“Bir asgari ücretli mümkün değil bu şartlarda geçinemez” diyen Tosunoğlu, gelir dağılımındaki makasın giderek açıldığını, sadece maaş artırarak alım gücünün yükselmediğini söyledi. “Hayat ucuzlatılmalı, uygun kredi imkanları yaratılmalı” şeklinde konuştu.

Kooperatif marketleri kurularak çok daha uygun fiyatlarla satışlar yapılabileceğini belirten Tosunoğlu, toplumdan uzaklaştırılan kooperatifleri, yeniden insanlarla buluşturmak gerektiğini söyledi. Tosunoğlu, kooperatif marketler zinciri için hazırlık olduğunu, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun yakın gelecekte bu projeyi açıklayacağını sözlerine ekledi.

DP vekili Tosunoğlu, tarladan direkt sofraya, üreticiden doğrudan tüketiciye ürünü ulaştırmak ya da Türkiye’den gelecek ürünleri en ucuza üreticiye sunmak için bu projeyi hazırladıklarını belirtti.