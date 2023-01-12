“Bir hukukçu olarak Ünsal’ın sözlerinden inanılmaz rahatsız oldum”

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadın haklarına yönelik sarf ettiği sözleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Bir hukukçu olarak Ünsal’ın sözlerinden, kendi ifadesiyle “inanılmaz rahatsız olduğunu” söyleyen Dizdarlı, “Anayasa’nın verdiği haklar ve eşitlik ilkesi, sosyal düzen açısından tamamen aykırı bir şeyler söylenmesi nedeniyle çok rahatsız oldum” dedi.

“Yabancı bir kamu görevlisi, ülkenin şartlarına uygun davranmak zorunda”

Yabancı veya görevli bir kimsenin kamuda görev yapması halinde ülkenin şartlarına uygun davranması gerektiğini, bunun Din İşleri Yasası’nda da yer aldığını söyleyen Dizdarlı, şöyle konuştu:

“Yabancı veya görevli bir kimse, kamuda görev yapıyorsa; görev yaptığı ülkenin şartlarını, hukukunu, laik bir cumhuriyet olduğunu unutmaması gerekir. Ona göre davranması gerekir. Bu, Din İşleri Yasası’nda da var. Bunları göz ardı ederek görev yapmaması gerekir. En önemli husus budur.”