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Bir haftada 56 kaza, 1 ölü, 15 yaralı

Bir haftada 56 kaza, 1 ölü, 15 yaralı

Kıbrıs'ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında  1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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Kıbrıs'ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 56 trafik kazasında  1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığının 20-26 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, trafik kaza sebepleri;  süratli araç kullanmak (17), dikkatsiz sürüş (12), kavşakta durmamak (8),  yakın takip (9) ve diğer etkenler olarak sıralandı.

Kazaların toplamında  2 milyon  115 bin 500 TL’lik hasar oluşurken,  kazaların ilçelere dağılımı; Lefkoşa 13, Gazimağusa 15, Girne 19, Güzelyurt 7 ve İskele 2 şeklinde oldu

Öte yandan aynı dönemde  ülke genelindeki rutin trafik kontrollerinde 9 bin  399 araç sürücüsünden  bin 41’ine ceza kesildi.

Suçlarda ilk sırayı 300 ile sürat alırken,  bunu seyrüsefer  ruhsatsız araç kullanmak  (134) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak  (116) takip etti.

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