Bir haftada 32 trafik kazası, 11 yaralı

KKTC’de bir haftada meydana gelen 32 trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, 8-14 Mart arasını kapsayan süre içerisinde yaşanan kazalardan 7’sinin yaralanmayla, 25’inin de hasarla sonuçlandığı belirtildi.

Dönem içinde meydana gelen trafik kazalarının 10’u süratli araç kullanmaktan, 6’sı dikkatsiz sürüş, 7’si kavşakta durmamak, 4’ü yakın takip ve 5’i de diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 466 bin 600 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 13, Gazimağusa: 11, Girne: 5, Güzelyurt: 3.”

338 ARAÇ SÜRCÜSÜNE İLERİ İŞLEM

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 013 araç sürücüsü denetlenerek, suç işlediği tespit edilen 338 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat; 134 , Tehlikeli Sürüş; 6 , Dikkatsiz Sürüş; 12, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak; 23, S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak; 4, Alkollü Araç Kullanmak; 4, Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak; 42, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak; 43, Muayenesiz Araç Kullanmak; 7, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak; 14, "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak; 1 , "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak; 2, Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak; 1, Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak; 1 ve 44 diğer trafik suçları.”