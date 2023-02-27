Bir hafta 51 trafik kazası

Polis, 20-26 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 51 trafik kazasında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta meydana gelen kazalardan biri ölüm, 10’u yaralanma ve 40’ı ise hasarla sonuçlanırken, bir kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (7) ve diğer etkenler (8) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu 2 milyon 294 bin 500 TL toplam hasar oluştu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 19, Gazimağusa 9, Girne 16, Güzelyurt 2, İskele 5.”

Trafik kontrolleri

Öte yandan polisin 20-26 Şubat arasındaki denetimlerinde, ülke genelinde toplam 12 bin 257 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen bin 648 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (396), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (254), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (252), trafik levha ve işaretlerine uymamak (88), emniyet kemersiz araç kullanmak (72), muayenesiz araç kullanmak (38), alkollü araç kullanmak (32), dikkatsiz sürüş (21), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (18), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (9), trafik ışıklarına uymamak (5), tehlikeli sürüş (3), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (3), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (1) ve 456 diğer trafik suçları.”