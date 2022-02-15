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Bir günde iki ani ölüm

Bir günde iki ani ölüm

Girne’de dün iki ani ölüm yaşandı, 38 ve 78 yaşındaki iki kişinin ölümleri yapılan otopsilerin ardından belli olacak.

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Girne’de dün iki ani ölüm yaşandı, 38 ve 78 yaşındaki iki kişinin ölümleri yapılan otopsilerin ardından belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan açıklanan basın bültenine göre dün Girne’de saat 16:30 sıralarında, Ozanköy’de sakin 38 yaşındaki Dimitri Chıchvarın, evi içerisinde ölü olarak bulundu, yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Öte yandan aynı gün 20:30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin 78 yaşındaki William Wodson’un da kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis, iki kişinin de ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Foto: Arşiv

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