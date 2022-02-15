Bir günde iki ani ölüm

Girne’de dün iki ani ölüm yaşandı, 38 ve 78 yaşındaki iki kişinin ölümleri yapılan otopsilerin ardından belli olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan açıklanan basın bültenine göre dün Girne’de saat 16:30 sıralarında, Ozanköy’de sakin 38 yaşındaki Dimitri Chıchvarın, evi içerisinde ölü olarak bulundu, yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Öte yandan aynı gün 20:30 sıralarında, Karşıyaka’da sakin 78 yaşındaki William Wodson’un da kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis, iki kişinin de ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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