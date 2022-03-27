Bir günde COVID-19 kaynaklı üç can kaybı

Pandemi Hastanesi’nde bir günde üç can kaybı yaşandı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki Orhan Meriç, 76 yaşındaki Nazım Kızılbora ve 78 yaşındaki Emine Coşkunsu bugün hayatını kaybetti.

Akciğer kanseri ile mücadele eden Meriç’in aşısız olduğu bilgisine ulaşılırken, diyabet hastası Kızılbora’nın 3 doz Sinovac bir doz BionTech, herhangi bir yan hastalığı bulunmayan Coşkunsu’nun ise 2 doz Sinovac 3 doz BionTech aşılı olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN, can kayıplarını Acil Durum Hastanesi’nden de doğruladı.