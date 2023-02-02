Bir günde 3 ani ölüm

Gönyeli’de yaşayan 20 yaşındaki Rachael Oluwapelumı Sodeke saat 11:00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, kardeşi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da yaşayan 80 yaşındaki saat 19:00 sıralarında, Kenneth Owen kalça kırığı nedeniyle yatalak olarak kaldığı ikametgah içerisinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da yaşayan 70 yaşındaki Ali Karaköse saat 20:00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.