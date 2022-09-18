Bir günde 3 ‘ani’ ölüm

Lefkoşa, Alsancak ve Ozanköy'de yaşları 40, 47 ve 50 olan 3 kişi ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Lefkoşa’da dün sabah 07.00 sıralarında 47 yaşındaki Fatma Işık, evinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis açıklamasında Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği, ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örneklerinin alındığı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Otelin spor salonunda rahatsızlanan şahıs kurtarılamadı

Alsancak'ta dün saat 12.00 sıralarında bir otele ait spor salonu içerisinde, otelde turist olarak bulunan 40 yaşındaki Leow Seng Yee, spor yaptığı esnada aniden rahatsızlanması sonucu otelde görevli sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis açıklamasına göre, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Leow yaşamını yitirdi.

Ozanköy'de ani ölüm...

Öte yandan, Ozanköy’de, dün akşam 20.40 sıralarında 50 yaşındaki Aleusei Malinin, kaldığı evde aninden rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, ani ölüm olaylarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.