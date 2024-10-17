Bir gecede 4 ölüm!

Yıllardır kanayan yaramız haline gelen ölümlü trafik kazaları devam ediyor.

Dün, ölümlü trafik kazalarında bu yıl ölenlerin sayısı 37 iken, dün akşamüzeri ve akşam saatlerinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi ve sayı 41'e yükseldi.

İlk olarak dün akşamüzeri 18.00 sıralarında Mutluyaka - Tuzla Anayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında 63 yaşındaki Melahat Baykur olay yerinde, aynı araçta bulunan Sadettin Baykur ise bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam Girne'de saat 19.20'de gerçekleşen bir diğer kazada ise 31 yaşındaki Ömer Ülker hayatını kaybetti.

10 Ekim'de kaza yapmıştı, yaşam mücadelesini kaybetti

Öte yandan, Avtepe - Derince Anayolu’nda 10 Ekim'de meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralanan araç sürücüsü 57 yaşındaki Beyro Yıldırım tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın hayatını kaybettiği bilgisi Polis Basın Subaylığı tarafından aktarıldı.